Міноборони зреагувало на інцидент — чоловік у формі стріляв у людину

Новини

У селі Щасливе в Київській області чоловік у військовій формі відкрив вогонь по людині — відповідне відео поширили в соцмережах. Міністерство оборони України підтвердило, що стріляв співробітник ТЦК.

Про це повідомляє оборонне відомство.

Браузер не підтримує відео

Правоохоронці зазначили, що зброєю скористався представник Добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ). Чоловік, який тікав від нападника, не постраждав. Працівники Бориспільського управління поліції встановлюють всі обставини інциденту.

Головна інспекція Міноборони перевіряє правомірність дій працівника військкомату та підстави для використання зброї. Якщо фахівці встановлять, що службовець зловживав повноваженнями або знайдуть ознаки злочину, матеріали скерують до правоохоронців для розслідування.