Жінок в Україні навчатимуть для роботи на «нетипових» для них посадах

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Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт для навчання і працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

Про це повідомили народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко та постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У пояснювальній записці зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на «нетипові» посади.

За документом жінок навчатимуть для майбутнього працевлаштування на такі професії:

верстатник;

водій навантажувача, трамвая, тролейбуса;

електрогазозварник;

електромонтер;

машиніст екскаватора, крана;

монтажник систем утеплення будівель;

оператор верстатів з програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів, котельні;

слюсар;

столяр;

тесляр;

токар;

тракторист;

фрезерувальник.

Цей проєкт був пропозицією Міністерства економіки й Державного центру зайнятості. Організувати професійне навчання жінок мають протягом двох років.