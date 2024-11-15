Жінок в Україні навчатимуть для роботи на «нетипових» для них посадах
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт для навчання і працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.
Про це повідомили народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко та постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
У пояснювальній записці зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на «нетипові» посади.
За документом жінок навчатимуть для майбутнього працевлаштування на такі професії:
- верстатник;
- водій навантажувача, трамвая, тролейбуса;
- електрогазозварник;
- електромонтер;
- машиніст екскаватора, крана;
- монтажник систем утеплення будівель;
- оператор верстатів з програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів, котельні;
- слюсар;
- столяр;
- тесляр;
- токар;
- тракторист;
- фрезерувальник.
Цей проєкт був пропозицією Міністерства економіки й Державного центру зайнятості. Організувати професійне навчання жінок мають протягом двох років.