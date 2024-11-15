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Жінок в Україні навчатимуть для роботи на «нетипових» для них посадах

Автор:
Олександра Амру
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Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт для навчання і працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

Про це повідомили народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко та постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У пояснювальній записці зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на «нетипові» посади.

За документом жінок навчатимуть для майбутнього працевлаштування на такі професії:

Цей проєкт був пропозицією Міністерства економіки й Державного центру зайнятості. Організувати професійне навчання жінок мають протягом двох років.