«Опендатабот»: Кількість порушень правил дорожнього руху в Україні зросла майже вдвічі. Де найчастіше штрафували водіїв?

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Гонтар Володимир / УНІАН

За останні девʼять місяців камери автофіксації виявили 3 278 982 порушення правил дорожнього руху, свідчать дані Департаменту патрульної поліції. Це в 1,7 раза більше за аналогічний період торік. Загалом це рекордна кількість порушень за весь час роботи камер автофіксації — з червня 2020 року.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

99% порушень стосувалися саме перевищення швидкості. Ще понад два мільйони порушень зафіксували поліцейські. Лише 1% — 16 833 постанови стосувалися зупинки чи руху на смузі для громадського транспорту.

Найбільшу кількість порушень за місяць зафіксували цьогоріч у вересні — 520 247.

Окрім автоматичної фіксації, поліцейські винесли 2 088 433 постанови за порушення ПДР. Найчастіше штрафували водіїв на Львівщині (220 161 постанова), у Києві (180 719) та на Одещині (134 836).

Зараз в Україні працює 308 камер автофіксації у 19 областях України, а також у столиці. 20% усіх камер розташовані в Києві (30) та області (32). На Львівщині — 44 камери, з яких 13 у Львові, а 31 — в області. Водночас у регіонах, наближених до фронту (Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області), приладів контролю немає.

До порівняння, перед повномасштабним вторгненням порушення фіксували 246 приладів у 24 містах та 15 областях.