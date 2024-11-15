Євросоюз вперше в історії схвалив спільну закупівлю зброї. Частину отримає Україна

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Європейська комісія (ЄК) вперше за свою історію схвалила фінансування п’ятьох великих проєктів спільної закупівлі зброї. Кожен з них отримає €60 мільйонів.

Про це йдеться в пресрелізі ЄК від 14 листопада.

Загальна сума фінансування п’ятьох проєктів — €300 мільйонів. Їх реалізують у межах Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA). Брюссель придбає оборонну продукцію для збройних сил країн блоку на суму понад €11 мільярдів.

Два проєкти посилять спільну протиповітряну й протиракетну оборону ЄС. Дев’ять союзників (Франція, Бельгія, Кіпр, Естонія, Іспанія, Угорщина, Словенія, Румунія, Данія) закуплять системи ППО дуже малої дальності Mistral.

Ще шість країн-членів блоку (Німеччина, Словенія, Болгарія, Австрія, Естонія, Латвія) спільно закуплять системи протиповітряної оборони середнього радіуса дії IRIS-T SLM.

EDIRPA також підтримує закупівлю Фінляндією, Латвією, Швецією та Німеччиною бронетехніки. В межах двох інших проєктів придбають 155-мм артилерійські боєприпаси різних типів. В одній з ініціатив візьмуть участь Нідерланди, Італія, Польща, Литва, Данія, Хорватія, в іншій — Німеччина, Данія, Нідерланди, Естонія.

«Більшість обраних проєктів також передбачають закупівлю оборонної продукції, призначеної для України, включно із системами протиповітряної та протиракетної оборони і боєприпасами. Це сприятиме зміцненню обороноздатності країни в умовах російської агресії, що триває», — йдеться в пресрелізі ЄК.