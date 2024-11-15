СБУ затримала «крота» російського ГРУ, який передавав росіянам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога

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Військова контррозвідка й слідчі СБУ затримали «розконсервованого» агента російської воєнної розвідки (ГРУ).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого росіяни завербували ще до початку повномасштабної війни.

Навесні 2024 року його дистанційно «активував» кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання: передавати росіянам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.

Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Для виконання ворожого завдання «кріт» використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та цілі.

Росіяни планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами — на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Також агент зливав своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

Військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського поетапно задокументувала злочини підозрюваного і затримала його. За даними слідства, фігуранта завербували через знайомих у Росії, з якими він підтримував зв’язок.

Під час обшуків у нього вилучили засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон і накопичувачі інформації.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру в держзраді. Зараз він під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.