Сили ППО збили 25 дронів і ракету Х-59/69, якими Росія атакувала вночі Україну

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У ніч проти 15 листопада російська армія атакувала Україну 29 дронами Shahed та двома керованими авіаракетами Х-59/69.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття однієї ракети Х-59/69 та 25 БпЛА.

Переважну більшість цілей збили на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

В Одесі росіяни влучили в житловий будинок, загинула 35-річна жінка, яка спала під вікном. Також постраждало десять людей.

Окрім житлових будинків, удар пошкодив церкву та автівки. У деяких місцях виникли пожежі.

Також пошкоджено трубопровід у кількох місцях. Без опалення залишились понад 40 тисяч людей, медичні та соціальні заклади.