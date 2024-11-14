Спецкомітет ООН порівнює дії Ізраїлю в Газі з геноцидом

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Спеціальний комітет ООН вважає, що політика Ізраїлю в секторі Гази «відповідає ознакам геноциду».

Про це йдеться у звіті Спецкомітету з розслідування дій Ізраїлю, що зачіпають права людини палестинського народу та інших арабів на окупованих територіях.

У ньому вказують на занепокоєння тим, що Ізраїль «використовує голод як зброю війни» під час 13-місячної війни та проводить «систему апартеїду» на Західному березі річки Йордан, включно зі Східним Єрусалимом.

Спецкомітет стверджує, що через «небезпечні для життя умови, створені для палестинців у Газі», зростає кількість загибелі цивільних, викиднів і мертвонароджень.

«З ескалацією конфлікту ізраїльські чиновники публічно підтримали політику, що позбавляє цивільних їжі, води та палива. Це показує, що вони хочуть використовувати доступ до основних ресурсів, щоб досягти своїх політичних і військових цілей», — додають у звіті.

Разом з цим Спеціальний комітет ООН заявив, що на його запити про візит до сектора Гази, Західного берега, Голанських висот та Ізраїлю відповіді не було.