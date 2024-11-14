OpenAI запустить ШІ-агента — він використовуватиме компʼютер від імені людини

Новини

Компанія OpenAI готується запустити агента зі штучним інтелектом (ШІ) під кодовою назвою «Оператор». Він зможе використовувати компʼютер від імені людини — наприклад, писати код або бронювати подорожі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попередня версія інструменту має зʼявитися в січні 2025 року, розповіли виданню джерела в OpenAI. Генеральний директор Сем Альтман у жовтні 2024 року натякнув на інновації в компанії, відповідаючи на запитання користувачів на Reddit.

«У нас будуть дедалі кращі й кращі моделі [штучного інтелекту]. Але я думаю, що наступним гігантським проривом стануть агенти», — сказав Альтман.

Корпорації, що спеціалізуються на ШІ, розроблятимуть помічників для розвʼязання складних задач з мінімальним втручанням людей. Агент компанії Anthropic може працювати за компʼютером замість користувача. Microsoft випустила набір інструментів для листування електронною поштою та ведення записів. Google теж готується випустити просунутий застосунок зі штучним інтелектом, пише The Information.

OpenAI працює одразу над кількома проєктами, повʼязаними з агентами, кажуть співрозмовники Bloomberg. Імовірно, найшвидше світ побачить інструмент, що виконуватиме завдання в інтернет-браузері. Рішення створити персонального помічника повʼязано і з тим, що техногіганти відчувають все меншу віддачу від досконаліших моделей ШІ.