«Газпром» має виплатити €230 мільйонів австрійській газовій компанії

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Арбітражний суд вирішив, що «Газпром експорт» має відшкодувати збитки в €230 мільйонів з відсотками австрійській газовій компанії OMV. Остання може повністю відмовитися від російського газу.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Мова про справу щодо нерегулярних поставок «Газпром експорту» та повного припинення поставок до Німеччини у вересні 2022 року.

У пресслужбі компанії припускають, що таке рішення суду може негативно вплинути на відносини між OMV і «Газпром експортом» — йдеться про можливу повну зупинку поставок російського газу.

Проте вже зараз компанія має різні джерела постачання газу, зокрема з Норвегії, і додаткові обсяги скрапленого природного газу. Зараз рівень запасів газу компанії становить понад 90%. Тому OMV зможе постачати газ своїм клієнтам навіть за повної зупинки поставок з РФ.

Що передувало

У 1968 році OMV стала першою західною компанією, яка підписала договір про постачання газу з СРСР.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну країни почали частково або повністю відмовлятися від російських енергоресурсів, зокрема газу та нафти.

Проте Австрії серед цих країн не було, у 2023 році канцлер країни Карл Негаммер пояснював, що через відсутність альтернативних варіантів. Тоді він наголошував, що країна працює з Італією та Німеччиною та Хорватією над розширенням поставок.

Водночас вже тоді міністер енергетики Австрії Леонор Гевесслер закликала вітчизняних постачальників прискорити процес відмови від газу з РФ.

Міністерство захисту клімату Австрії в липні створило комісію, яка має вивчити контракт енергетичної компанії OMV з російським «Газпромом» і зʼясувати, чи можна його достроково припинити. Остаточне рішення мають повідомити до кінця цього року. У 2018 році контакт продовжили до 2040 року.