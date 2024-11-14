На Донеччині розслідують убивство мирної жінки окупантами

Новини

На Донеччині розпочали розслідування за фактом вбивства мирної людини окупантами.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За попередніми даними, 10 листопада 2024 року на околицях села Терни Лиманської громади російські військові вистрілили в жінку, яка просто йшла вулицею. Вона загинула на місці.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини трагедії та намагаються ідентифікувати загиблу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на злочин і заявив, що направив щодо цього листи до Організації Обʼєднаних Націй (ООН) і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Він наголосив, що злочин є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни і закликав міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб зупинити та покарати воєнних злочинців.