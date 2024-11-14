DeepState написав, що колона росіян заїхала в Купʼянськ. У ЗСУ спростовують

Новини

Getty Images / «Бабель»

Інформація про окупацію села Іллінка на Донеччині та перебування військ РФ у місті Купʼянськ на Харківщині не відповідає дійсності.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також перебуває під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції» — йдеться в повідомленні.

Що відомо про штурм росіянами Купʼянська

Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що 13 листопада, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону на Купʼянському напрямку.

Штурмові групи атакували позиції українських захисників у чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

При цьому частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України, що порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

«Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили», — йшлось у повідомленні.

Ввечері того ж дня проєкт DeepState написав, що дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Купʼянськ до траси на Сватове.

Першу колону розбили в лісі, а другій начебто вдалось безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівська. Однак коли вони виїхали на вулицю Некрасова, там їх атакували Сили оборони.

«Завдяки зусиллям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр та суміжників вдалося знищити частину десанту», — повідомили в проєкті.

А вночі проєкт повідомив про окупацію Іллінки.