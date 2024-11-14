Біля Верховного суду Бразилії прогриміли вибухи. Нападник загинув

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Ввечері 13 листопада біля Верховного суду Бразилії в столиці країни місті Бразиліа прогриміли вибухи. Загинула одна людина — імовірно, сам нападник.

Про це пишуть BBC та Associated Press.

Два сильні вибухи пролунали близько 19:30 за місцевим часом (00:30 14 листопада за Києвом) після того, як денне засідання закінчилося і всі судді та персонал покинули будівлю.

Підозрюваний спершу підірвав автомобіль на парковці, а потім пішов до Верховного суду й спробував потрапити всередину. Коли йому це не вдалося, пролунав наступний вибух.

Тіло загиблого обшукав робот військової поліції. При ньому знайшли таймер, який, можливо, повʼязаний з іншими вибуховими пристроями. Біля тіла знайшли й інші вибухові пристрої.

Бразильські медіа повідомили, що автомобіль, який вибухнув, належав члену Ліберальної партії Бразилії, до якої належав колишній президент Жаїр Болсонару. Слідчі наразі встановлюють, чи є власник автомобіля загиблим чоловіком.

«Ми розглядаємо це як самогубство, тому що була лише одна жертва. Але слідство покаже, чи так це було насправді», — заявила журналістам заступниця губернатора Бразиліа Селіна Леао.