Німеччина надасть Україні ще одну систему ППО до кінця 2024 року
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Defence-Ua
Берлін доставить в Україну шосту заплановану систему протиповітряної оборони IRIS-T до кінця цього року.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, це підтвердив канцлер ФРН Олаф Шольц. Лідери країн також обговорили поставки засобів ППО у 2025 році та додаткову допомогу Німеччини в цій сфері.
«Ми погодилися з важливістю збереження формату «Рамштайн» і проведення наступної зустрічі координаційної групи. Я також наголосив, що бачення України щодо справедливого і тривалого миру має бути представлене на саміті G20 у Бразилії», — додав Зеленський.
- У вересні 2024-го Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T для Бундесверу та українських Збройних сил. Йшлося про 17 систем IRIS-T для Києва на додаток до семи, які вже передали.
- Німеччина — одна з країн-лідерок у Європі у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.