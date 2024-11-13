Німеччина надасть Україні ще одну систему ППО до кінця 2024 року

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Defence-Ua

Берлін доставить в Україну шосту заплановану систему протиповітряної оборони IRIS-T до кінця цього року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, це підтвердив канцлер ФРН Олаф Шольц. Лідери країн також обговорили поставки засобів ППО у 2025 році та додаткову допомогу Німеччини в цій сфері.

«Ми погодилися з важливістю збереження формату «Рамштайн» і проведення наступної зустрічі координаційної групи. Я також наголосив, що бачення України щодо справедливого і тривалого миру має бути представлене на саміті G20 у Бразилії», — додав Зеленський.