Фільм «Глухі коханці» не приберуть із програми кінофестивалю в Таллінні

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Фільм російського режисера Бориса Гуца «Глухі коханці» не прибиратимуть з основної програми Талліннського кінофестивалю «Темні ночі» (PÖFF), попри заклики Державного агентства України з питань кіно та українського Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє ERR.

Після звернення українських кінематографістів фестиваль вилучив «Глухих коханців» зі спеціального відбору, однак стрічку лишили в основній конкурсній програмі, тож її покажуть глядачам на фестивалі.

«Фільм покажуть на PÖFF, тому що ми обрали його не випадково — він у програмі, тому що він художньо і змістовно дуже гострий і дає можливість поговорити про актуальні теми», — сказала директорка PÖFF Тііна Локк.

На її думку, якщо фестиваль піддасться постійній забороні певних фільмів, він втратить імунітет до пропаганди.

Світова премʼєра «Глухих коханців» відбудеться на PÖFF. За словами Локк, фільм ще ніхто не бачив, але навколо нього вже розгорнули величезну наклепницьку кампанію.

«Цей фільм зазнає дуже лютої атаки з боку російських опозиціонерів, білорусів і українців, у яких точки зору, звичайно, дуже різні, і цей фільм також можна дуже по-різному трактувати, у цьому його шарм», — наголосила вона.

Фестиваль також розіслав звернення до громадськості, в якому наголосив, що «Глухі коханці» «не є російським фільмом, оскільки його автор Борис Гуц покинув Росію після початку повномасштабної війни й жив як біженець у різних європейських країнах, а зараз живе в Сербії». Мовляв, він неодноразово виступав проти війни, розпочатої Росією та режимом Путіна.

Премʼєра фільму «Глухі коханці» відбудеться на PÖFF у неділю, 17 листопада, о 20:30.

Що за фільм

Стрічка розповідає про кохання української переселенки та росіянина — їх грають російські актори Даніїл Газізуллін та Анастасія Шемякіна.

«У Стамбулі зустрічаються дівчина і хлопець. В обох мало грошей на життя в чужому місті, обоє глухі. Вони проводять час разом, роблячи те, що завжди роблять молоді люди — безтурботно розважаються і шукають близькості. Вони закохані. Але все не так райдужно, як здається. Вона з України, він з Росії, а десь у них вдома йде війна», — йдеться в описі фільму на сайті фестивалю.

Напередодні Держкіно закликало організаторів кінофестивалю виключити фільм з основної програми фестивалю.

«З огляду на агресію Росії проти України та численні страждання українського народу, особливо важливо забезпечити, щоб культурні платформи не ставали інструментами для фільмів, які розмивають кордони розуміння реальності українців», — наголосили в агентстві.

Цікаво, що російський фільм на фестивалі показуватимуть у рамках програми Standing with Ukraine. У цій же програмі є й українські стрічки — «Сентиментальна подорож до планети Параджанова», «Мирні люди», «Порцелянова війна», «Редакція», «Ти — Космос» та інші.

Слідом за Держкіно зреагувало і МЗС України.

«Воєнні злочини не можна виправдати. Чергова спроба гуманізувати Росію як агресора та відбілити її за допомогою культури як інструменту розчаровує», — написали в МЗС.