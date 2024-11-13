Словаччина уклала пілотний контракт на імпорт азербайджанського газу замість російського

Новини

Основний покупець газу в Словаччині SPP підписав короткостроковий пілотний контракт на купівлю природного газу в Азербайджані. Пізніше там хочуть розглянути довгострокову угоду, щоб припинити поставки російського газу через Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Угода між РФ та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію закінчується наприкінці 2024 року. Тож Словаччина та інші країни ЄС починають шукати альтернативні джерела, одним з них виявився Азербайджан.

Росія казала, що готова продовжувати постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.

Компанія SPP завдяки контактам з різними постачальниками газу має доступ до газу, який покриває до 150% обсягу споживання. Ці запаси можуть збільшуватись.

У SPP заявили, що Словаччина також має диверсифіковані транзитні маршрути для поставок у разі зупинки транзиту через трубопровід, що проходить через Україну, зокрема йдеться про трубопровід з Німеччини через Чехію.

Компанія каже, що південний транзитний маршрут через трубопровід «Турецький потік» через Чорне море буде важливим: якщо український транзит припиниться, то частина російського чи азербайджанського газу зможе проходити цим трубопроводом.

Генеральний директор SPP Войтех Ференц заявив, що зупинення транзиту газу через Україну та пошук альтернатив виявиться на $148,6 мільйона дорожчим ніж зазвичай.

«Якщо компанія втратить російські поставки і купуватиме весь необхідний обсяг з іншого джерела та фізично транзитуватиме його до Словаччини, це обійдеться їй щонайменше на €140 мільйонів дорожче», — сказав він.