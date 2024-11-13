Україна отримала грант від США на загальну суму $1,35 мільярда
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Україна отримала грант від США на загальну суму $1,35 мільярда.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Ці гроші використають, щоб відшкодувати пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки держбюджету, зокрема йдеться про заробітні плати педагогам.
З лютого 2022 року Україна від США отримала прямої бюджетної допомоги на $28,2 мільярда. Це найбільша фінансова допомога Україні з-поміж усіх країн світу.
У поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі $7,8 мільярда, із яких уже залучили $5,2 мільярда.
Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США. Ці кошти переказали до держбюджету України через проєкт Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).
Як Україна використовує фінансову підтримку США, контролюють проєкти USAID SOERA та KPMG, а аудиторська компанія PriceWaterhouseCoopers Ukraine перевіряє допустимі державні витрати, які Україна робить у рамках проєкту PEACE in Ukraine.
«Надійне партнерство зі США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
- Міжнародне пряме фінансування українського бюджету з початку повномасштабної війни 13 листопада перевищило сьогодні $100 мільярдів.