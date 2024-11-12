У Міноборони розповіли, які області є лідерами за кількістю жінок, охочих вступити до війська

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Тернопільщина лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони України, які звернулися до центрів рекрутингу.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Серед 100% охочих мобілізуватися у Тернопільській області 48% становлять жінки.

Трійку лідерів закривають Чернівецька та Чернігівська області — там жінки становлять відповідно 44% та 39% від охочих мобілізуватися через центри рекрутингу.

У Міноборони зазначили, що в середньому в Україні частка жінок серед кандидатів становить 10%, за даними центрів рекрутингу.

Наразі в Україні працюють 44 центри рекрутингу. Вони пропонують понад 10 тисяч вакансій у ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та СБУ.

У червні в Міноборони повідомляли, що жінки становлять понад 10% від загальної кількості рекрутів. А з усіх кандидатів, хто після звернення продовжує шлях до мобілізації, жінки становлять 17%.

У вересні повідомляли, що 48 тисяч жінок несуть службу в Збройних силах України, з них 5 тисяч — на передовій. Разом із цивільними працівницями це 68 тисяч жінок.

Рекрутинг в Україні

У жовтні уряд погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо запуску експериментального проєкту з рекрутингу громадян України в електронній формі.

Проєкт триватиме два роки, і участь у ньому зможуть взяти українці віком від 18 до 55 років, які не проходять військову службу та не перебувають під мобілізацією.

Новий механізм рекрутингу дозволить обирати військову частину та спеціальність, а також подавати заяву на контрактну службу через портал «Дія», включно з мобільним застосунком.