Держкіно закликало кінофестиваль у Таллінні скасувати покази російського фільму про стосунки української біженки та росіянина

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Державне агентство з питань кіно просить організаторів кінофестивалю Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) виключити з основної програми фестивалю російський фільм Deaf Lovers («Глухі коханці») режисера Бориса Гуца.

Про це йдеться на сайті Держкіно.

«З огляду на агресію Росії проти України та численні страждання українського народу, особливо важливо забезпечити, щоб культурні платформи не ставали інструментами для фільмів, які розмивають кордони розуміння реальності українців», — зазначили в агентстві.

У Держкіно вважають, що демонстрація російських фільмів у сучасному контексті несе ризик пропаганди, яка виправдовує агресію і може бути частиною інформаційної стратегії агресора.

Цікаво, що російський фільм на фестивалі показуватимуть у рамках програми Standing with Ukraine. У цій же програмі є й українські стрічки — «Сентиментальна подорож до планети Параджанова», «Мирні люди», «Порцелянова війна», «Редакція», «Ти — Космос» та інші.

Про що фільм «Глухі коханці»

Стрічка розповідає про кохання української переселенки та росіянина — їх грають російські актори Даніїл Газізуллін та Анастасія Шемякіна.

«У Стамбулі зустрічаються дівчина та хлопець. У обох мало грошей на життя в чужому місті, і обоє глухі. Вони проводять час разом, роблячи те, що завжди роблять молоді люди — безтурботно розважаються і шукають близькості. Вони закохані. Але все не так райдужно, як здається. Вона з України, він з Росії, а десь у них вдома йде війна», — йдеться в описі фільму на сайті фестивалю.