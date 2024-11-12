Сили ППО збили 46 зі 110 дронів, які РФ вночі запустила по Україні

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 12 листопада 2024 року Сили ППО збили 46 зі 110 російських дронів Shahed.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Дрони збивали у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Ще 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Також росіяни вдарили по Харкову зенітною керованою ракетою С-300, атакували Чернігівщину двома керованими авіаракетами Х-59/69 та били керованими авіабомбами по Сумщині й Харківщині. Ракети збити не вдалося.