Сирський зустрівся зі Стерненком. Раніше блогер звинувачував головкома в оголошенні його в розшук

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Головком ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з представниками громадськості, зокрема з блогером та волонтером Сергієм Стерненком. Зустрічі передував конфлікт через оголошення Стерненка в розшук через начебто неявку до ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

На зустрічі були також присутні блогер Ігор Лаченков, засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович та співзасновниця ГО «Принцип» Любов Галан.

Вони обговорили низку питань про діяльність Сил оборони України: від технологічних інновацій до «поточних проблем консолідації суспільства довкола армії». У Генштабі наголосили, що такі зустрічі «є корисними з огляду на можливість конструктивної дискусії».

«Така практика у подальшому сприятиме нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство», — додали в Генштабі.

Сам Стерненко пише, що на зустрічі говорив про створення ефективного механізму зміни місця служби, потребу оцінки ефективності командирів та структурно-організаційні питання, а також про подальший розвиток безпілотних систем.

Що передувало

У четвер, 7 листопада, Сергій Стерненко написав, що з російського пропагандистського медіа Russia Today і забороненого в Україні «Страна.ua» він дізнався, що його начебто подав у розшук Приморський територіальний центр комплектації і переслав документ у поліцію. Як зазначає блогер, поліція його про це не сповістила.

«Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав 6 років тому. У «Резерв+» ще у травні вказав свою адресу в Києві, додаю скрин. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою», — додав він.

За словами Стерненка, у застосунку «Резерв+» немає сповіщення про розшук. Він вважає, що це може бути «привіт від армійської системи за критику і заклики провести реформу, якої вимагають наші військові».

В офіційній заяві Одеського обласного ТЦК та СП йдеться, що Сергій Стерненко не повідомив про «низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації». І наразі чоловік уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, а також отримав направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Слова Стерненка про те, що, можливо, ця ситуація є «привітом» через критику військових структур, Одеський обласний ТЦК та СП називає «безпідставними» і такими, що мають на меті «викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП».

8 листопада Стерненко звинуватив головкома Олександра Сирського в оголошенні його в розшук. За його словами, головком це зробив, бо на одному зі стримів блогер розкритикував «неадекватну систему управління військами».