Інвалідність мають щонайменше 523 прокурори. Більшість отримали її ще до початку повномасштабної війни

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Нині в органах прокуратури всіх рівнів налічується 523 прокурори, які мають інвалідність. Цей показник становить менше за 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Значне перевищення цього відсотку спостерігається в прокуратурах Хмельницької (29%) і Черкаської областей (27%).

Двом прокурорам встановили І групу інвалідності, 328 — ІІ групу, 193 — ІІІ групу. Серед них 348 (67%) — чоловіки; 175 або (33%) — жінки. 386 прокурорів (74%) — отримали первинне рішення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності ще до 2022 року.

Прокурори з інвалідністю I або II групи мають право на пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років за наявності відповідного 10-річного стажу. 229 прокурорів, або близько 70% від числа тих, хто мають І та ІІ групи, отримують пенсію на таких підставах. Майже половина від загальної суми пенсій, що виплачується цим працівникам щомісяця, припадає на органи прокуратури Черкаської та Хмельницької областей.

В Офісі генпрокурора запевнили, що спільно з іншими правоохоронними органами працюють над викоріненням корупції у МСЕК та органах прокуратури.

У жовтні генеральний прокурор зобов’язав прокурорів інформувати кадрові підрозділи про встановлення їм інвалідності.

Також наразі тривають обшуки у працівників МСЕК, лікарських установах, де могли видавати незаконні довідки та рішення, а також у прокуратурах кількох областей України, повідомили в Офісі генпрокурора. Правоохоронці вже вилучили медичну документацію та особові справи, що можуть слугувати доказами в розслідуванні. Триває робота зі встановлення ланцюгів причетних.

Разом з цим Офіс генпрокурора продовжує службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності, яке охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат.