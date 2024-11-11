Трамп обрав представницю Республіканської партії Стефанік послом США в ООН

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Обраний президент США Дональд Трамп обрав представницю Республіканської партії Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН.

Про це повідомляє Reuters.

«Для мене велика честь висунути Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН у моєму кабінеті. Еліз — неймовірно сильний, жорсткий і розумний боєць «Америки перш за все», — сказав Трамп.

40-річна Стефанік — конгресвумен з Нью-Йорка та голова Республіканської конференції у Палаті представників США. У свої 30 років вона стала наймолодшою жінкою, коли-небудь обраною до Конгресу.

Стефанік вважають палкою прихильницею Трампа. Вона була на його боці під час першої спроби імпічменту у 2019 році та підтримувала після поразки на виборах 2020-го, заперечуючи проти визнання перемоги Джо Байдена в Палаті представників і заявляючи про фальсифікації.

На сторінці коаліції представників Республіканської партії США «Республіканці за Україну» рівень підтримки України від Стефанік оцінюють як низький. Зокрема, вона голосувала за Закон про дозвіл на національну оборону, який скасував би б допомогу Україні у розмірі $300 мільйонів, а також у 2024 році голосувала проти Закону про додаткові асигнування для України.