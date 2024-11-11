ВАКС стягнув 5 млн грн застави з ексзаступниці голови правління ПриватБанку
- Автор:
- Ліза Бровко
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Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду стягнула 5 мільйонів гривень застави, яку внесли за колишню заступницю голови правління ПриватБанку Людмилу Шмальченко. Вона двічі не з’явилася на судові засідання.
Про це повідомили в пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури, клопотання якої і підтримав ВАКС. У пресслужбі імені фігурантки не називають, але з деталей справи випливає, що йдеться про Шмальченко.
Суд визнав причини неявки обвинуваченої неповажними і тому збільшив суму застави до 51 мільйона гривень. Також Шмальченко зобовʼязана прибувати за кожною вимогою суду, не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати закордонні паспорти тощо.
Наступне засідання у справі призначили на 22 листопада 2024 року.
Справа ПриватБанку
Ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, його перший заступник Володимир Яценко, заступниця Людмила Шмальченко, а також троє керівників департаментів банку в грудні 2016-го виплатили з грошей банку близько 223 мільйони гривень підконтрольним та пов’язаним з ПАТ КБ «Приватбанк» компаніям. Це сталося за день до того, як ПриватБанк визнали неплатоспроможним.
Гроші переказували кількома траншами на дві різні компанії: 85,2 мільйона гривень на рахунок однієї повʼязаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 мільйона гривень – на користь іншої. Далі ці гроші учасники схеми вивели за кордон, щоб «відмити» їх.