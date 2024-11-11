Правоохоронці затримали чоловіків, які намагалися спалити гелікоптер ЗСУ

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Служба безпеки України й Національна поліція затримали пʼятьох чоловіків, які планували підпали гелікоптера ЗСУ і електропідстанцій.

Про це пише пресслужба СБУ.

За даними слідства, у Кіровоградській області на гарячому затримали трьох молодиків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Також вони планували знищити одну з ключових електропідстанцій регіону.

На Полтавщині, як пише СБУ, викрили рецидивіста, який спалив військовий джип. Раніше його притягували до кримінальної відповідальності за крадіжку машини, а восени 2024 року цей фігурант отримав замовлення з РФ на підпал автотехніки ЗСУ.

У Черкаській області затримали 34-річного жителя області, який підпалив трансформаторну підстанцію — вона забезпечувала залізничний рух.

Усім повідомили про підозру за трьома статтями: диверсія, перешкоджання ЗСУ, умисне знищення або пошкодження майна. Усі фігуранти під вартою. Їм загрожує довічне.