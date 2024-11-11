Росіяни вбили цивільного в окупованому селі поблизу Селидового

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Офіс генерального прокурора

Російські війська вбили цивільного в окупованому селі Новоолексіївка, що поблизу Селидового в Донецькій області.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У одному з телеграм-каналів 11 листопада опублікували інформацію про ймовірне вбивство цивільного російськими військовими. На оприлюднених фото видно тіло чоловіка, яке лежить на дорозі поруч зі зруйнованими приватними будинками.

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Зараз триває слідство — правоохоронці перевіряють інформацію, встановлюють обставини та особу загиблого цивільного.

Покровська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.