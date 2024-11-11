АРМА: За 30 років з України вивели за кордон понад $100 мільярдів

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За роки незалежності з України вивели за кордон понад $100 мільярдів.

Про це повідомила голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума, передає Укрінформ.

«Ми проаналізували, що станом на сьогодні можемо говорити про цифри більш як $100 мільярдів як динамічну цифру, яка знаходиться за кордоном», — зазначила Дума.

За її словами, для повернення таких активів агентство у липні 2023 року розробило та затвердило порядок реалізації арештованих активів за кордоном. Проте АРМА не може в такому разі обирати покупця самостійно, а зобов’язане створити конкурсну комісію за участю представників Мінекономіки та Мінʼюсту, які оберуть організатора торгів за вісьмома критеріями.

Також вона пояснила, що враховується досвід продажу подібних активів — для яхт це може бути світовий аукціонний дім, для нерухомості — агенція нерухомості, для творів мистецтва — спеціалізовані майданчики.