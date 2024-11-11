AP: Китай побудував прототип ядерного реактора для першого в країні атомного авіаносця

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Китай побудував наземний прототип ядерного реактора для великого надводного військового корабля. Це може свідчити про те, що Китай займається будівництвом першого в країні ядерного авіаносця.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дослідження Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії, дослідники якого вперше підтвердили, що Китай працює над ядерною силовою установкою для авіаносця.

Фахівці спершу дослідили гірську ділянку поблизу міста Лешань у південно-західній китайській провінції Сичуань через підозри, що Китай будує реактор для виробництва плутонію або тритію для зброї. Але під час вивчення супутникових знімків, проєктних тендерів, особистих справ персоналу та інформації про впливи на довкілля зʼясували, що Китай будує прототип реактора для великого військового корабля.

Реактор побудували в новій будівлі, розташованій на Базі 909. Її контролює Інститут ядерної енергетики Китаю.

Саме ця установа закупила реакторне обладнання, «призначене для встановлення на великому надводному військовому кораблі».

Висновок про те, що реактор будували для авіаносця, зробили через «позначення національної оборони» проєкту.

Що передувало

Наразі ядерні авіаносії у світі мають США і Франція. У США загалом їх 11, що дозволяє країні тримати кілька ударних груп у всьому світі, зокрема, в Індо-Тихоокеанському регіоні, до якого входить Китай.

Китай наразі має три авіаносії. Країна вже розробляє четвертий, але поки не відомо, чи буде він ядерним.

Військово-морський флот Китаю вже є найбільшим у світі за кількістю і швидко модернізується. Додавання атомних носіїв до флоту країни стане великою загрозою для США.

Адже після запуску саме ядерні авіаносії можуть залишатися в морі набагато довше, оскільки їм не потрібно дозаправлятися, а на борту є більше місця для палива та зброї для літаків, що розширює їхні можливості. Вони також здатні виробляти більше енергії для роботи передових систем.

Президент Китаю Сі Цзіньпін доручив чиновникам від оборони створити «першокласний» флот і зробити КНР морською державою в рамках свого плану великого омолодження країни.

В останній доповіді Міністерства оборони Китаю йшлося про те, що модернізація узгоджена зі «зростаючим акцентом Китаю на морському просторі та зростаючими вимогами» до його військово-морського флоту «діяти на більших відстанях від материкового Китаю».

У документах від 2019 року йдеться про те, що ВМС Китаю пристосовуються до стратегічних вимог, «прискорюючи перехід своїх завдань від оборони на ближніх морях до місій захисту на далеких морях».