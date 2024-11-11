Український фільм «Ти — Космос» здобув ще дві престижні нагороди

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Українська стрічка «Ти — Космос» режисера Павла Острікова здобула нагороди ще на двох престижних кінофестивалях.

Про це повідомило Державне агентство з питань кіно.

На фестивалі FilmFestival Cottbus у Німеччині фільм отримав нагороду за найкращу режисуру та приз глядацьких симпатій. Грошова винагорода — €7 500.

А актор Володимир Кравчук, що грає головну роль, здобув нагороду «Найкращий актор» на фестивалі The Thessaloniki International Film Festival у Греції. Зараз Кравчук — військовий ЗСУ й кореспондент Армія TV, а сам фільм знімали ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Ти — Космос» дебютував у світі в межах програми Discovery на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF). У 2020 році фільм став одним із переможців 14-го конкурсного відбору Держкіно. В українському прокаті на «Ти — Космос» варто чекати з весни 2025 року.

«Ти — Космос» — це науково-фантастична трагікомедія про українського далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиним живим у Всесвіті. Зв’язок із ним встановлює французька вчена Катрін, і вони вирішують летіти назустріч одне одному попри величезну відстань.