У Києві та низці регіонів ввели екстрені відключення світла через загрозу обстрілів

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У Києві та низці областей України ввели екстрені відключення світла через загрозу російських атак по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це пишуть «Суспільне», Київська міська військова адміністрація та енергокомпанія ДТЕК.

Кореспонденти «Суспільного» передають, що через загрозу російських атак по енергетиці відключення сталися на Миколаївщині, Київщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині та Харківщині.

У КМВА це назвали превентивними заходами та закликали зберігати спокій. ДТЕК також повідомляє про відключення на Одещині та Донеччині.

Востаннє такі масові відключення застосовували ще на початку вересня. З того часу кілька разів екстрені відключення світла були в окремих регіонах через обстріли.

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