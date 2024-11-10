Катар ставить на паузу роль посередника між Ізраїлем і ХАМАС

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Катар призупинив свою роль посередника в переговорах між Ізраїлем і ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Катару.

Ер-Ріяд відновить посередницьку роботу, коли ХАМАС та Ізраїль «покажуть свою готовність» до переговорів.

«Катар повідомив сторони 10 днів тому, під час останніх спроб досягти угоди, що він зупинить свої зусилля щодо посередництва між ХАМАС та Ізраїлем, якщо вони не досягнуть угоди в цьому раунді», — йдеться в заяві.

Водночас речник МЗС підтвердив «тверду прихильність держави Катар підтримувати братній палестинський народ», допоки він не отримає всі свої права. Серед них — незалежна держава на кордонах 1967 року зі Східним Єрусалимом як столицею.

Про рішення призупинити свою роль посередника в Катарі оголосили після того, як Вашингтон натиснув на країну — США сказали, що вже не погоджуються на присутність представників ХАМАС у Катарі, адже зрушень у питанні звільнення заручників не було. Через це Катар сказав лідерам ХАМАС залишити країну.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, ще частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 40 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.