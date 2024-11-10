Дональд Трамп переміг в усіх «хитких» штатах

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Екзитпол, проведений Edison Research, прогнозує, що Дональд Трамп переміг на президентських виборах у штаті Арізона. Цим він здобув перемогу в усіх семи «хитких» штатах.

Про це повідомляє Reuters.

Тепер Трамп має 312 голосів виборщиків проти 226, які набрала кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс. За даними Associated Press, Трамп отримав 74,6 мільйона голосів по всій країні, або 50,5%, проти 70,9 мільйона за Гарріс, або 48%.

Для порівняння: у 2020 році Джо Байден переміг Трампа, вигравши шість із семи «хитких» штатів. Нинішній президент США отримав 306 голосів у Колегії виборщиків проти 232 голосів за Трампа.

Вибори у США

У США 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни. За місце в Білому домі змагалися кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Республіканець Дональд Трамп набрав понад 270 голосів виборщиків — це означає, що він фактично переміг. Водночас це поки прогнозовані результати, формальне рішення про обрання президента Колегія виборщиків винесе 17 грудня 2024 року, а 20 січня 2025-го відбудеться інавгурація.

Президента США вибирає Колегія виборщиків. Це посадовці, конгресмени, партійні діячі, яких виборці наділяють правом голосувати за того чи іншого кандидата. У колегії є 538 людей, а щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату.

За американською виборчою системою, голоси колегії «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців. Майже в усіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси виборщиків штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.