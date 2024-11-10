Уночі Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів

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У ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА. Українські військові виявили 145 повітряних цілей — ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників невстановленого типу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У небі над Україною збили 62 дрони, а саме в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

Ще 67 ворожих безпілотників локаційно втрачені в різних регіонах України, а десять вийшли з повітряного простору України в напрямку Молдови, Білорусі та Росії.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Росія запускала дрони з районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ (Росія) та мису Чауда (окупований Крим).