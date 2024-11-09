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Катар сказав лідерам ХАМАС залишити країну, після тиску з боку США. Нібито це сталося близько 10 днів тому, після інтенсивних дискусій з посадовцями США.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Понад 100 ізраїльських заручників звільнили минулого року завдяки угоді, де Катар був посередником. Але з того часу зрушень у питанні звільнення заручників не було, тому країни, які є партнерами США, не «мають вітати» на своїх територіях лідерів ХАМАС.

«Ми чітко дали зрозуміти це Катару після того, як ХАМАС кілька тижнів тому відхилив ще одну пропозицію щодо звільнення заручників», — сказав FT чиновник Білого дому.

Джерела видання кажуть, що тепер лідери ХАМАС із Катару переїдуть до Туреччини. Нібито країна вже давно переховує політичних діячів угруповання, і з початку війни в Газі 7 листопада 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган активно підтримує ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Туреччини не коментувало цю інформацію.

Водночас арабський дипломат сказав, що офіційні особи ХАМАС нещодавно відвідали Туреччину, Іран, Алжир і Мавританію та обговорили можливість переїзду.

Лідери ХАМАС були в Катарі з 2012 року, коли вони полишили свої бази в Дамаску через громадянську війну в Сирії. Тоді саме США попросили Катар відкрити канал зв’язку з палестинським угрупованням.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, ще частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 40 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.