У Шотландії на маяку знайшли в пляшці лист 132-річної давнини
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Інженери знайшли пляшку з посланням 132-річної давнини в стіні маяка на півдні Шотландії. Це перше повідомлення у пляшці, яке коли-небудь знаходили на маяку в цій країні.
Про це повідомляє BBC.
Пляшку довжиною 20 сантиметрів знайшов інженер-механік на імʼя Росс Рассел.
Він помітив її, коли зняв панелі в шафі. Проте пляшку неможливо було дістати рукою — для цього використали конструкцію, яку зробили з мотузки та ручки мітли.
Пляшка не могла стояти вертикально, бо мала незвичайну опуклу основу. Її виготовили з грубого скла, повного крихітних бульбашок повітря.
Пробка від пляшки була корковою, яка з часом розширилася й прилипла до скла. Чоловікам довелося зрізати верхню частину пробки і обережно просвердлити її залишки.
Спершу лист здався занадто великим, щоб витягнути його через горлечко пляшки, тому чоловіки зробили це за допомогою двох шматків кабелю.
Лист від 4 вересня 1892 року, написаний пером і чорнилом, розкриває імена трьох інженерів, які встановили новий тип світильників у 30-метровому маяку. Там також є імена трьох охоронців.
Наразі знахідка зберігається в штаб-квартирі Ради північних маяків в Единбурзі.
Чоловіки, які знайшли лист, кажуть, що немов зустрілися із колегами з минулого. Зараз вони планують зробити своє послання в пляшці.
А нащадок одного з доглядачів маяка, про якого йдеться у листі 132-річної давності, каже, що він у захваті від знахідки.
«Мені справді дуже цікаво спостерігати за частиною сімейної історії, яка раптово вискакує», — сказав він.