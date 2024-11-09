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У Сухопутних військах прокоментували відправку повістки Сергію Стерненку. Вони зазначили, що Збройні сили України цінують допомогу українських волонтерів, але в Конституції України є стаття про обовʼязок громадян захищати Вітчизну, незалежність і територіальну цілісність країни.

Там також нагадали, що мобілізація відбувається за рішенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які мають право вручати повістки військовозобовʼязаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації.

У разі, якщо військовозобов’язаний громадянин має проблеми зі здоровʼям, то під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) вирішується питання про його придатність до військової служби.

Водночас у Сухопутних військах зауважили, що велика кількість громадських активістів і волонтерів уже приєдналися до ЗСУ.

Що передувало

У четвер, 7 листопада, Сергій Стерненко опублікував пост. Там йдеться, що з російського пропагандистського медіа Russia Today і забороненого в Україні «Страна.ua» він дізнався, що його начебто подав у розшук Приморський територіальний центр комплектації, і переслав документ у поліцію. Як зазначає блогер, поліція його про це не сповістила.

«Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав 6 років тому. У «Резерв+» ще у травні вказав свою адресу в Києві, додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою», — додав він.

За словами Стерненка, у застосунку «Резерв+» немає сповіщення про розшук. Він вважає, що це може бути «привіт від армійської системи за критику і заклики провести реформу, якої вимагають наші військові».

В офіційній заяві Одеського обласного ТЦК та СП йдеться, що Сергій Стерненко не повідомив про «низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації». І наразі чоловік уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, а також отримав направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Слова Стерненка про те, що, можливо, ця ситуація є «привітом» через критику військових структур, Одеський обласний ТЦК та СП називає «безпідставними» і такими, що мають на меті «викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП».

Одеський обласний ТЦК та СП наголосив, що військові інституції діють у межах законодавства. Це стосується і статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших документів, які регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки.

«Публічна критика і спроби дискредитації, засновані на маніпулятивних твердженнях, не є конструктивним способом вирішення ситуації та підривають суспільну довіру до державних інституцій, які стоять на захисті нашої країни», — резюмували в ТЦК.

Сергій Стерненко фактично заперечив інформацію про навмисну неявку і сплату штрафу, назвавши ці дані брехнею. Тоді ж волонтер звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в оголошенні його в розшук.

За словами Стерненка, Сирський нібито дав прямий наказ оголосити його в розшук за вимоги провести армійську реформу.