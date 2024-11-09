Помер український боксер Вʼячеслав Узелков

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Помер український боксер В’ячеслав Узелков. Йому було 45 років.

Про це повідомила Українська федерація боксу.

Поки що причини та обставини смерті спортсмена невідомі. Проте від січня цього року в соціальних мережах він скаржився на проблеми зі здоровʼям через професійний спорт.

У квітні український боксер мав операцію на серці. Тоді у своєму Instagram Узелков написав, що має «нове серце». Це була не єдина операція спортсмена за цей рік.

«Одна операція була у Вінниці, друга в Шалімова, де мені не врятували жодної судини, і три операції підряд в інституті серця. Тобто за майже 3 місяці 5 операцій і тиждень під наркозом», — розповів у квітні спортсмен.

Тоді він також наголосив, що тепер може забути про професійний спорт.

Вʼячеслав Узелков був професійним українським боксером, призером чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Після завершення спортивної карʼєри у 2013 році став телеведучим.