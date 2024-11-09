У Пакистані стався вибух на залізничній станції: 25 загиблих і пів сотні поранених

Новини

У Пакистані прогримів вибух на залізничній станції у провінції Белуджистан. Загинули щонайменше 25 людей, серед яких 14 військовослужбовців.

Про це повідомляє AFP з посиланням на представника поліції.

Серед 25 підтверджених загиблих — 14 військовослужбовців, повідомив Мухаммад Белудж, високопоставлений представник місцевої поліції.

Sky News зазначає, що бомба вибухнула в південно-західному місті Кветта, коли майже 100 пасажирів чекали на потяг до Равалпінді. За даними каналу, постраждали понад 50 людей.

Сепаратистське угруповання «Армія визволення Белуджистану» взяло на себе відповідальність за напад, заявивши, що терорист-смертник націлився саме на війська на залізничній станції.

Що передувало

Белуджистан — історичний регіон на північному узбережжі Індійського океану, розділений між Афганістаном, Іраном і Пакистаном.

Збройний конфлікт у цьому регіоні триває з 1948 року. Місцеві нацоналісти-белуджі намагаються протистояти урядовим силам Ірану і Пакистану.

«Армія визволення Белуджистану» — збройне формування, що бореться за незалежність регіону. Після низки атак із застосуванням вибухових пристроїв у 2006 році уряди Пакистану, США і Великої Британії визнали ВАБ терористичною організацією.