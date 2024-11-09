Генштаб: Сили оборони України ліквідували ще 1 660 окупантів і знищили пʼять танків

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За минулу добу, 8 листопада, Росія втратила ще 1 660 військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські бійці знищили пʼять танків, 36 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 49 дронів оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 66 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія втратила понад 707 тисяч солдатів убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.