Суд призупинив справу Трампа про штурм Капітолія

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У США суд призупинив справу новообраного президента Дональда Трампа про штурм Капітолія. Прокурор заявив, що варто оцінити обставини, що склались.

Про це пише NBC News.

Спецпрокурор Джек Сміт зазначив, що «у звʼязку з результатами виборів» обвинувачення «шанобливо просить суд скасувати терміни, що залишилися в графіку досудового розгляду, щоб надати уряду час для оцінки цієї безпрецедентної обставини».

Команда Сміта заявила, що поінформує суддю про «результати своїх дебатів» до 2 грудня.

Справа про штурм Капітолія

Прокурор Джек Сміт розслідує спроби скасувати результати виборів президента в США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів. Попри це Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.