Axios: Під час телефонної розмови Трампа і Зеленського був присутній Маск

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Під час телефонної розмови новообраного президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським був присутній мільярдер Ілон Маск.

Про це пише Axios.

Розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 25 хвилин, кажуть джерела.

Після того, як Зеленський привітав Трампа, новообраний президент заявив, що підтримуватиме Україну, але не став вдаватися в подробиці.

Три джерела повідомили Axios, що Зеленський вважає, що дзвінок пройшов добре і що він не збільшив його занепокоєння з приводу перемоги Трампа. Одне з джерел сказало, що після дзвінка «у Зеленського не було відчуття відчаю».

Джерела також повідомили, що під час розмови Маск сказав, що продовжуватиме підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

За словами співрозмовників медіа, Трамп і Зеленський не заглиблювалися в такі політичні питання, як передбачуваний план Трампа щодо припинення війни або перспективи подальшої допомоги з боку США.

«Я обіцяю, що ви будете щасливі зі мною», — сказав Трамп Зеленському під час цієї зустрічі, за словами джерела.