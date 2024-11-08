В Амстердамі заборонили демонстрації після нападів на ізраїльських фанів

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Амстердам заборонив демонстрації на три дні, починаючи з пʼятниці, після нічних нападів на ізраїльських футбольних уболівальників.

Про це пише Reuters.

Також поліції дозволили зупиняти перехожих і перевіряти у них документи.

Мер Амстердаму Фемке Халсема заявила, що на вболівальників «Маккабі» нападали, ображали та закидали феєрверками» по всьому місту. Тому поліція втрутилася, щоб допомогти безпечно доставити їх до готелів.

При цьому, за її словами, антисемітам вдалося вислизнути від поліцейських.

Посольство Ізраїлю в Нідерландах заявило, що натовпи скандували антиізраїльські гасла і публікували відео насильства в соціальних мережах.