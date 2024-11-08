Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном

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Міністерство інфраструктури

Уряд ухвалив рішення припинити угоду про повітряне сполучення з Іраном від 1993 року.

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Цю угоду країни уклали 9 липня 1993 року в Тегерані.

Зазначимо, що рейси з України до Ірану припинили ще 2020 року. Тоді літак Міжнародних авіаліній України був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерану.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, вона увійшла до числа 50 найбільших катастроф в історії. Серед загиблих були громадяни України.

Наразі в Україні взагалі будь-яке авіаційне сполучення заборонено. Тобто в разі відкриття повітряного руху, сполучення з Іраном вже не відкриють.