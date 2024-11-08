Стерненко звинуватив головкома Сирського в оголошенні його в розшук. Каже, що це за вимогу провести реформу в армії

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Сергій Стерненко / Facebook

Блогер і волонтер Сергій Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в оголошенні його в розшук.

За словами Стерненка, Сирський нібито дав прямий наказ оголосити його в розшук за вимоги провести армійську реформу.

«Зробив він [Сирський] це, до речі, тільки з другої спроби. Тригером став стрім від 27 жовтня, де я прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами», — заявив Стерненко.

Далі, каже Стерненко, йому відправили повістку за адресою, яку він не надавав, де не живе і де не прописаний — нібито для того, щоб він спеціально не отримав її. Його оголосили в розшук, бо він не зʼявився за викликом, який не міг отримати, бо з ним не звʼязалися ні телефоном, ні поштою.

«У день оголошення у розшук я був у Міністерстві оборони. Через день ще раз. Злив інфи про розшук російській агентурі. Далі включились і самі росіяни. [Далі] брехня про навмисну неявку і сплату штрафу мною від обласного центру комплектування», — каже Стерненко.

Що передувало

У четвер, 7 листопада, Сергій Стерненко опублікував пост. Там йдеться, що з російського пропагандистського медіа Russia Today і забороненого в Україні «Страна.ua» він дізнався, що його начебто подав у розшук Приморський територіальний центр комплектації, і переслав документ у поліцію. Як зазначає блогер, поліція його про це не сповістила.

«Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав 6 років тому. У «Резерв+» ще у травні вказав свою адресу в Києві, додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою», — додав він.

За словами Стерненка, у застосунку «Резерв+» немає сповіщення про розшук. Він вважає, що це може бути «привіт від армійської системи за критику і заклики провести реформу, якої вимагають наші військові».

В офіційній заяві Одеського обласного ТЦК та СП йдеться, що Сергій Стерненко не повідомив про «низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації». І наразі чоловік уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, а також отримав направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Слова Стерненка про те, що, можливо, ця ситуація є «привітом» через критику військових структур, Одеський обласний ТЦК та СП називає «безпідставними» і такими, що мають на меті «викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП».

Одеський обласний ТЦК та СП наголосив, що військові інституції діють у межах законодавства. Це стосується і статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших документів, які регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки.

«Публічна критика і спроби дискредитації, засновані на маніпулятивних твердженнях, не є конструктивним способом вирішення ситуації та підривають суспільну довіру до державних інституцій, які стоять на захисті нашої країни», — резюмували в ТЦК.