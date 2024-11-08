Уряд погодив очільників Волинської та Закарпатської ОДА
- Автор:
- Оля Березюк
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Кабінет міністрів погодив нових очільників Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій.
Про це повідомив представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, Кабмін погодив призначення:
- Івана Рудницького головою Волинської обласної державної адміністрації;
- Мирослава Білецького головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
Іван Рудницький з травня 2024 року очолював Управління СБУ Волинської області. До того він очолював СБУ в Закарпатській та Полтавській областях.
Мирослав Білецький був виконувачем обовʼязків голови Закарпатської ОДА з вересня 2024 року. З лютого 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОДА.
Крім того, Романа Опімаха звільнили з посади голови Державної служби геології та надр України, а т. в. о. голови відомства призначили Сергія Дехтяренка.
Також уряд звільнив Олександра Сергія з посади заступника міністра оборони.