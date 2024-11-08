Листи полонених, обмін списками, репатріація тіл: омбудсман України про зустріч з представницею РФ

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Український омбудсман Дмитро Лубінець зустрівся з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою і розповів про підсумки зустрічі.

Українська і російська сторони обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони.

Представники української та російської делегацій обмінялися листами, зокрема започаткували новий формат: передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ.

Також за результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася зі своїм сином. За словами Лубінця одним із підсумком зустрічі стало повернення тіл загиблих українських бійців 8 листопада.

Український омбудсман наголосив, що взаємодіє з російською уповноваженою з прав людини лише для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ.