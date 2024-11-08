У 2025 році вчителям піднімуть зарплати

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У 2025 році зарплата вчителів стане вищою — таку постанову ухвалив уряд.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Тож з 1 січня 2025 року вчителі отримають надбавку в 1 000 гривень (1 300 гривень до сплати податків), а з 1 вересня 2025-го — до 2 000 гривень (2 600 гривень до сплати податків).

«Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету», — зазначив Лісовий.

У серпні Лісовий зазначав, що середня зарплата вчителя в Україні — 12 тисяч гривень. А в педагогів-«дошкільників» — 6 тисяч гривень.