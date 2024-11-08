Дзвони Собору Паризької Богоматері задзвонили вперше за пʼять років
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Nicolas Rénac / Flickr
Уперше після пожежі в 2019 році в Соборі Паризької Богоматері задзвонили всі дзвони. Собор відкриють уже 7 грудня після тривалої реставрації.
Про це пише France24.
«Це прекрасний, важливий і символічний крок», — сказав Філіп Йост, керівник громадської організації, що реставрує Нотр-Дам.
Ще вчора кожен дзвін перевірили окремо, а вже сьогодні всі вісім задзвонили в унісон протягом пʼяти хвилин. Найважчий дзвін «Гавриїл» важить понад чотири тонни, а найлегший — «Жан-Марі» — 800 кілограмів.
Почувши дзвони, працівник собору Гійом Норман сказав: «Ми всі відчули сильні емоції. Нотр-Дам каже нам: «Я тут, чекаю на вас».
- Пожежа в Нотр-Дамі спалахнула 15 квітня 2019 року. Тоді вогонь знищив дах і шпиль будівлі, а стіни, ікони й орган вкрила кіптява. Дивом вдалося вберегти секцію з 13-тонними дзвонами: якби вони впали, могли б не витримати стіни собору.
- На відновлення Нотр-Даму жертвували з усього світу, вдалося зібрати майже мільярд доларів — і ось, після пʼяти років реконструкції, його незабаром відкриють. Памʼятку відновлювали більш ніж 250 компаній і сотні експертів.