У Росії двох військових засудили до довічного увʼязнення за вбивство родини у Волновасі

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Військовий суд у Ростові-на-Дону засудив російських військовослужбовців-контрактників Станіслава Рау й Антона Сопова до довічного увʼязнення за масове вбивство в окупованій Волновасі в жовтні 2023 року. Вони вбили девʼятьох членів однієї сімʼї, зокрема двох дітей.

Про це повідомило російське медіа «Коммерсантъ».

Російські війська окупували Волноваху на Донеччині в березні 2022 року.

У ніч на 28 жовтня 2023 року 28-річний Рау і 21-річний Сопов зі спеціальними автоматами, призначеними для безшумної стрільби, проникли у приватний будинок сімʼї Капканець і застрелили всіх, хто там був.

Засуджений Станіслав Рау.

Жертвами росіян стали 53-річний глава сімʼї Едуард Капканець, його дружина Тетяна, два їхні дорослі сини зі своїми дружинами, девʼятирічна онука, чотирирічний онук і ще один родич господарів. Український омбудсман Дмитро Лубінець писав, що в день убивства у родині святкували день народження.

Сусіди родини Капканець бачили, як вночі двоє чоловіків у військовій формі відʼїжджали від будинку на мотоциклі. Мотоцикл потрапив на дві встановлені у Волновасі камери спостереження, тож його власника, одного з підсудних, затримали вже за добу після злочину. Зʼясувалося, що він винаймав кімнату неподалік від будинку розстріляної сімʼї, а його мотоцикл стояв у дворі. Наступного дня затримали і його спільника.

Спочатку припускали, що Рау і Сопов убили родину Капканець, намагаючись дістати заборонену на фронті горілку. За даними джерела «Коммерсанта», провини вони не визнали.