В Україні викрили членів міжнародного наркобізнесу та вилучили наркотиків на 20 мільйонів гривень

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Правоохоронці нейтралізували міжнародну злочинну організацію, яка займалася виготовленням, контрабандою і збутом наркотиків в Україні та за її межами.

Про це повідомляють Національна поліція України та Служба безпеки України.

Під час спецоперації одразу в семи областях України викрили 17 членів угруповання, ліквідували дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кг наркотиків, зокрема особливо небезпечні психотропи — PVP і мефедрон.

Слідство зʼясувало, що фігуранти продавали наркотики в Україні, а також переправляли оптовими партіями в Європу та на Південний Кавказ, маскуючи їх під дитячі іграшки та продукти харчування.

Підозрювані також налагодили поставки в Україну ЛСД, кокаїну, МДМА, канабісу та інших наркотиків, які збували через спеціально створені канали в Telegram. Один з них входив до рейтингу пʼяти найпопулярніших інтернет-магазинів з продажу наркотиків у різних областях України.

Готову до продажу наркопродукцію відправляли курʼєрам поштою, які поширювали наркотики в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Щомісяця члени банди отримували з Канади до 25 міжнародних відправлень з дитячими товарами, всередині яких ховали вакуумні брикети з кокаїном, психотропами та прекурсорами. У цьому їм допомагали контакти серед представників закордонної наркомафії.

Правоохоронці встановили, що організатор наркосиндикату — 22-річний одесит, який залучив до нелегального бізнесу шістьох місцевих мешканців, зокрема й рідного дідуся. У наркобізнес залучили як українців, так і іноземних громадян.

Від наркобізнесу угруповання отримувало 25 мільйонів гривень чистого прибутку. Гроші, за інформацією Нацполіції, фігуранти справи витрачали, щоб купувати та виготовляти наркотики, а також на власні потреби, наприклад, купівлю елітних автівок і нерухомості та на відпочинок.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучили майже 40 кг наркотиків та психотропів, а також майже 1 000 літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість цього майна за цінами чорного ринку сягає 20 мільйонів гривень.

Також правоохоронці знайшли фасувальні пристрої, мобільні телефони, компʼютерну техніку, записники та інші докази злочинної діяльності затриманих.

СБУ повідомила фігурантам про підозри за чотирма статтями Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.