Волонтера і блогера Стерненка ТЦК нібито подав у розшук. Одеський обласний ТЦК та СП зреагував

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Блогер і волонтер Сергій Стерненко написав, що його нібито подав у розшук Приморський територіальний центр комплектації. Одеський обласний ТЦК та СП зреагував і зазначив, що Стерненко вже «врегулював свій статус».

Що пише Стерненко

У четвер, 7 листопада, Сергій Стерненко опублікував пост. Там йдеться, що з російського пропагандистського медіа Russia Today і забороненого в Україні «Страна.ua» він дізнався, що його начебто подав у розшук Приморський територіальний центр комплектації, і переслав документ у поліцію. Як зазначає блогер, поліція його про це не сповістила.

«Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав 6 років тому. У «Резерв+» ще у травні вказав свою адресу в Києві, додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою», — додав він.

За словами Стерненка, у застосунку «Резерв+» немає сповіщення про розшук. Він вважає, що це може бути «привіт від армійської системи за критику і заклики провести реформу, якої вимагають наші військові».

Що пише Одеський обласний ТЦК та СП

В офіційній заяві від 8 листопада йдеться, що Сергій Стерненко не повідомив про «низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації». І наразі чоловік уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, а також отримав направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Слова Стерненка про те, що, можливо, ця ситуація є «привітом» через критику військових структур, Одеський обласний ТЦК та СП називає «безпідставними» і такими, що мають на меті «викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП».

Одеський обласний ТЦК та СП наголосив, що військові інституції діють у межах законодавства. Це стосується і статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших документів, які регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки.

«Публічна критика і спроби дискредитації, засновані на маніпулятивних твердженнях, не є конструктивним способом вирішення ситуації та підривають суспільну довіру до державних інституцій, які стоять на захисті нашої країни», — резюмували в ТЦК.

Сергій Стерненко ще не прокоментував заяву Одеського обласного ТЦК та СП.